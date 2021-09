Oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Zobacz, kto ma szansę na zatrudnienie i za ile?

NOWE Zmiany w 500 plus: 2.09.2021.Rząd już zdecydował: dla kogo 12 tys. a dla kogo 400 zł. Od kiedy, w gotówce? Znamy szczegóły

Pewne, bo rząd przyjął projekt ustawy i skierował go do Sejmu, a ten akt prawny przewiduje, iż nowe przywileje dla rodzin z dziećmi wejdą w życie od początku nowego - 2022 roku. Zasadniczo dodatkowe wsparcie, popularnie określane mianem nowego 500 plus, dotyczy rodzin na drugie i kolejne dzieci. Jednak "pierwsze" 500 plus na początku co do zasady też nie obejmowało pierwszego dziecka. A poza tym ustawa przewiduje też dodatkową pomoc dla rodzin mających jedno dziecko w wieku do trzech lat. Oto szczegóły.