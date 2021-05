Od piątku otwarte są pływalnie BOSiR. Ponad 600 białostoczan korzystało z wodnych rekreacji

Co prawda pływalnie BOSiR działały już od początku maja, ale jedynie dla grup zorganizowanych składających się z dzieci i młodzieży, a także dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Dopiero od piątku (28 maja) z uroków ośrodka może skorzystać każdy chętny. Są jednak pewne ograniczenia.

Rząd postanowił, że obiekty pływackie mogą działać tylko przy 50-procentowym obłożeniu. To oznacza, że na Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej 1a – jednorazowo może przebywać do 75 osób. Zaś na Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4 – do 52 osób.