Obok wsi Solniki przedsiębiorca chce zbudować 12 kurników. Mieszkańcy są przeciw

Na wniosek inwestora gmina Zabłudów rozpoczęła postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej. Inwestor planuje budowę 12 kurników o betonowych podłogach i powierzchni niemal 4 ha i o tzw. rocznej obsadzie 3,3 mln brojlerów. Domy w Solnikach od działki, na której może stanąć ferma dzieli około 1,5 km (od Zabłudowa 3 km). Część mieszkańców już teraz nie chce budowy fermy drobiu w swojej okolicy.

- Jako mieszkańcy właśnie założyliśmy Stowarzyszenie Rzeki Czarna Kłoda i protestujemy przeciwko budowie kurników. Uważamy, że jedyną stroną, która zyska na tej inwestycji będzie sam przedsiębiorca. Ta inwestycja oznacza katastrofę na wielu polach, np. ekologicznym. Tak wielkie kurniki będą też uciążliwe dla mieszkańców. Liczymy na to, że burmistrz powoła niezależnego eksperta, który odniesie się do raportu inwestora. My też chcemy takie ekspertyzy przygotować - zapowiada Paweł Chomczyk z Siedliska Kultury Solniki 44.