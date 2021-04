Obcowanie z patronami w Choroszczy. Norwid, Lem, Baczyński zagoszczą na ławeczkach przy Placu Brodowicza

W dobie pandemii tego typu akcje wydają się szczególnie niebezpieczne. Olga Szutkiewicz-Gola zapewnia, że zachowane zostały środki ostrożności.

- Pandemia sprawiła, że ludzie rzadko zatrzymują się na dłuższe siedzenie, w zależności od natężenia ruchu wokół ławek, codziennie pracownik MGCKiS lub Biblioteki dezynfekuje laminowane karty, dodatkowo przypominamy, że po każdorazowym zetknięciu się z obcymi przedmiotami należy dokładnie umyć dłonie.

- W dobie pandemii tłumów tu nie ma, stąd też pomysł takiej akcji. Gdyby po rynku spacerowały tłumy ludzi, to nie odważylibyśmy się na to, a tak widzimy, że osób zainteresowanych jest kilka dziennie - dodaje.

To nie jedyny sposób uhonorowania patronów. W bibliotece promowane są też inne akcje jak Tydzień z patronem, powstał też kalendarz z wizerunkami patronów. Stworzyli go członkowie centrum kultury w Choroszczy.

- Zapraszamy do odwiedzenia Choroszczy i do zagłębienia się w lekturę. Fragmenty dzieł – pisane poezją czy prozą, to wypowiedzi i komunikaty, które być może znamy, a na pewno nie raz o nich słyszeliśmy. Życzymy, by zainspirowały Państwa do refleksji - zachęca Urszula Glińska, rzecznik prasowy burmistrza Choroszczy.