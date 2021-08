Nowy taryfikator mandatów sprawi, że złapiesz się za kieszeń. Sprawdź proponowane zmiany w Kodeksie drogowym

Aby wzmocnić funkcję prewencyjną i sprawiedliwościową prawa karnego, zdecydowano się na wprowadzenie szeregu zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze - czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, który wpłynął już do Sejmu.

Zaledwie kilka tygodni temu całą Polską wstrząsnął wypadek pod Stalową Wolą, w którym zginęli rodzice trójki dzieci. Choć o zmianach w prawie drogowym mówiono już od pewnego czasu, to tragiczne wydarzenie na nowo rozbudziło dyskusję. Do Sejmu trafił już rządowy projekt ustawy, który zakłada liczne zmiany dla kierowców, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Nowy taryfikator mandatów

Tym, co jest niemal pewne, jest nowy taryfikator mandatów. Ten, który obowiązuje obecnie, nie był zmieniany od połowy lat 90. XX wieku i od dawna zwracano uwagę na to, że mandat, który może wynieść do 500 zł, nie jest karą wystarczająco odstraszającą kierowców od łamania przepisów drogowych. Dokładny taryfikator mandatów będzie się dopiero krystalizował, ale już teraz wiadomo, że po wprowadzeniu zmian w prawie drogowym, krnąbrni kierowcy mocno oberwą po kieszeni.