Nowy kierunek pod patronatem KAN. Profesjonalne maszyny i praktyczna nauka zawodu [zdjęcia]

Najnowsza, 25-tonowa wtryskarka niemieckiej firmy Boy to jedna z dwóch najważniejszych maszyn, zakupiona w ramach przetargu przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Urządzenie służy do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych metodą wtryskową. Uczniowie przeszli już szkolenia z obsługi nowej maszyny, a teraz mają praktyczne warsztaty, prowadzone m.in. przez technologów firmy KAN. Szkoła czeka też na dostawę drugiej kluczowej dla nauki zawodu maszyny - pełnego zestawu wytaczarskiego z osprzętem, również zakupionego w ramach przetargu.

- Możliwość nauki na tych maszynach to bardzo cenne doświadczenie. Pozwala to uczniom poznać najnowsze technologie i zyskać praktyczne umiejętności przy obsłudze maszyn, z którymi (jako przyszli operatorzy) będą mieli do czynienia u przyszłych pracodawców, zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych metodą wtrysku i wytłaczania – mówią przedstawiciele firmy KAN. – Tym bardziej, że to najnowsze urządzenia z najnowszym oprogramowaniem, wyposażone w dotykowy panel sterujący, projektowane z myślą o młodych pokoleniach.

Zainteresowani nauką na kierunku „Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych” mogą już składać dokumenty w wersji elektronicznej, przez internet. Przyjęci uczniowie będą uczyć się w Branżowej Szkole I st. nr 9, wchodzącej w skład ZSZ nr 2. Absolwenci klasy po trzyletnim okresie nauki mają zapewnione miejsca pracy – jako patron przedsięwzięcia, zobowiązała się do tego firma KAN. Prócz zajęć praktycznej nauki zawodu, prowadzonych przez specjalistów-praktyków, uczniowie mogą też liczyć m.in. na atrakcyjny system stypendialny.

Absolwenci profilu mogą też kontynuować edukację w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, podnosząc swe kwalifikacje do poziomu technikum i dalsze wykształcenie wyższe na studiach technicznych.

Projekt „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – Szkoła inteligentnych specjalizacji”, jest realizowany przez Białystok. Jego wartość przekracza 3 mln 175 tys. zł (ponad 2 mln 698 tys. zł to dofinansowanie z UE). W ramach projektu, budynek warsztatowy został przebudowany, wyremontowany i dostosowany do potrzeb dydaktycznych, a pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt, do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Pomysł utworzenia kierunku kształcącego operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych to wspólna inicjatywa dyrekcji szkoły i białostockiego producenta instalacji wodnych i grzewczych - firmy KAN, która zwróciła uwagę na problem braku fachowców na rynku pracy w tym zawodzie.