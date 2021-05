Nowy kierunek na Politechnice Białostockiej. Uczelnia zaprasza studentów na energetykę cieplną

Dzięki współpracy Wydziału Mechanicznego i Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku powstał nowy wspólny kierunek kształcenia, otwierający dostęp do wszystkich uprawnień zawodowych: budowlanych instalacyjnych, energetycznych oraz chłodniczych. Kierunkowi chce patronować związek pracodawców Krajowe Forum Chłodnictwa. Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej już ma akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do egzaminowania i certyfikacji personelu w zakresie chłodnictwa.

– Uruchomienie tego kierunku studiów jest wydarzeniem o przełomowym charakterze w edukacji w obszarze energetyki. Po raz pierwszy udało się, i to właśnie na naszej Uczelni, przełamać najbardziej kluczowe ograniczenie występujące w działalności zawodowej w energetyce cieplnej, związane efektywnym przygotowaniem do zdobycia uprawnień zawodowych – mówi prof. Dariusz Butrymowicz, kierownik Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

– Co więcej – jesteśmy jedyną jednostką edukacyjną w kraju, która w ramach zajęć dydaktycznych, a zatem nieodpłatnie dla studentów, przygotowuje do zdobywania uprawnień zawodowych w dziedzinie chłodnictwa – mówi prof. Butrymowicz.

Absolwent energetyki cieplnej będzie przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz przemysłu spożywczego i chemicznego.

Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie oraz podstawową wiedze niezbędną do pracy w środowisku międzynarodowym, obejmujące posługiwanie się językiem specjalistycznym, co pozwala na współpracę z firmami zagranicznymi.

– Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest bardzo duże w całej Polsce, w tym także w województwie podlaskim zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym – przypomina prof. Jolanta Piekut, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Od kilku lat obserwuje się silny rozwój technologii konwersji energii, w tym wykorzystujących źródła odnawialne, oraz rozwoju pro-ekologicznych technologii chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dotychczasowe systemy pracujące w tym zakresie wymagają modernizacji lub wręcz zastąpienia nowymi, spełniającymi obowiązujące restrykcje związane z wykorzystaniem energii pierwotnej oraz oddziaływaniem na środowisko naturalne. W związku z tym należy się spodziewać, że w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie na nowe bardziej ekologiczne i bardziej ekonomiczne rozwiązania.