Nowogród. Znaleziono niewybuch z czasów drugiej wojny światowej. Konieczna będzie ewakuacja mieszkańców [ZDJĘCIA]

- W związku z niebezpiecznym wykopaliskiem we wtorek 11 maja 2021 r. mieszkańcy ulic: Podmiejska, Miła, Pogodna, Spokojna, Radosna, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Porucznika Jarzyny, 11 Listopada (od ul. Łomżyńskiej w stronę Szablaku), Piękna , Zdrojowa (od 11 Listopada do ul. Koziej) oraz Łomżyńska (od ul. Stacha Konwy do 11 Listopada) proszeni są o opuszczenie swoich domów do godz. 9.20 na czas prowadzenia działań przez Patrol Saperski - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.