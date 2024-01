Nowe urządzenia optoelektroniczne dla Straży Granicznej oprac. ma

Monokulary termowizyjne, noktowizyjne i kamery termowizyjne – łącznie 266 kompletów nowych urządzeń optoelektronicznych, służących do obserwacji – trafiło do funkcjonariuszy SG. Wartość zakupionego sprzętu to prawie 14 mln zł.