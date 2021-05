Nowe propozycje urzędu pracy dla osób po 50 roku życia. Prace interwencyjne albo szkolenia grupowe

Jak informuje rzeczniczka PUP w Białymstoku Jolanta Tulkis, urząd może pomóc i zarejestrowanym bezrobotnym, i firmom szukającym pracowników. Obecnie przyjmowane są wnioski od pracodawców na organizację prac interwencyjnych, którzy zatrudnią osobę bezrobotną po 50 roku życia. Może to być stanowisko do pracy, na którym nie są potrzebne żadne kwalifikacje, jak również stanowisko do pracy, na którym potrzebne są określone uprawnienia, doświadczenie czy predyspozycje.

