Nowa płaca minimalna - zdecydował rząd. Wiadomo, ile w 2022 roku zapłacą za to przedsiębiorcy

- Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Płaca minimalna wynosząca 3010 zł brutto to 2210 zł netto (na rękę).

Obecnie płaca minimalna za pracę wynosi 2800 zł brutto (czyli 2062 zł na rękę) - o 200 zł więcej niż w 2020 roku. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi 18,30 zł brutto.

Rząd w połowie czerwca br. przyjął propozycję, aby przyszłoroczne wynagrodzenie znowu wzrosło o 200 zł (do 3000 zł brutto), a minimalna stawka godz. to 19,60 zł (byłaby o 1,30 zł wyższa od aktualnej). Propozycja została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, ale stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Ostateczna decyzja należała więc do rządu, który podniósł płacę minimalną w 2022 roku do 3010 zł brutto. Według minister rodziny Marleny Maląg, dzięki tej podwyżce budżety domowe zyskają ponad 4,6 mld zł, a obejmie ona około 2,2 mln osób.