Nowa inwestycja Starosta Powiatowego w Białymstoku. Budimex wybuduje siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. W Dojlidach. Za prawie 40 mlm

W nowej siedzibie PUP będą właściwe, nowoczesne warunki do obsługi interesantów oraz pracy urzędników, wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Przy biurowcu powstanie też parking na ok. 400 aut. Sam parking zajmie 1 ha powierzchni - wymieniał we wtorek 18 czerwca podczas podpisania kontraktu starosta Jan Perkowski.

Dwa podobne budynki naprzeciwko siebie

Wykonawcą będzie firma Budimex. Koszt inwestycji to blisko 40 mln zł. Jest ona dofinansowana z budżetu państwa. Termin wykonania prac to koniec października 2026r..

- Nowa siedziba PUP będzie bardzo podobna co do kształtu, formy, kolorystyki i wielkości do nowego budynku starostwa, którego budowa się zakończyła. Skorzystamy z rozwiązań uzgodnionych, sprawdzonych - podkreślał Marek Janowski, dyrektor do spraw handlowych firmy Budimex.

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku będzie możliwe skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Obecnie PUP w Białymstoku mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Pogodnej, gdzie standard nie jest wysoki a koszt wynajmu to rocznie blisko 700 tys. zł.