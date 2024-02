Nordic walking w woj. podlaskim. Gdzie warto iść w weekend 24 - 25 lutego. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. podlaskim da się uprawiać niemal wszędzie. Ale zachęcamy do wybrania tras, które zostały sprawdzone przez innych amatorów sportu. We współpracy z Traseo mamy dla Was 3 krajobrazowe szlaki nordic walking w woj. podlaskim. Zawsze na weekend przedstawiamy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Zobacz, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. podlaskim

Jakie trasy nordic walking w woj. podlaskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 malownicze trasy nordic walking w woj. podlaskim. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,41 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podejść: 426 m

Suma zejść: 413 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Puszcza Knyszyńska w dniu 08.02.2014 i stary młyn w Bobrowej Dolinie. Piękna pogoda, bardzo ciekawe miejsca do zobaczenia - szczególnie młyn w Bobrowej Dolinie z 1812 roku. Spotkaliśmy przy młynie właściciela i pokazał nam "skarby sprzed ponad 150 lat" .Wow, była to niezła jazda w przeszłość (może na filmiku coś będzie lepiej widać). Młyn działał jeszcze podczas drugiej wojny światowej. Polecam wszystkim obowiązkowo odwiedzić to miejsce, bo być może już niedługo go już nie nie będzie. pozdrawiamy właściciela młyna i dziękujemy za możliwość zajrzenia do wnętrza. :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda?

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer po Siedlcach Początek trasy: Drohiczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,03 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 8 m

Suma podejść: 12 m

Suma zejść: 12 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Szemka

Spacer po Siedlcach rozpoczynamy u zbiegu ulic Piłsudskiego i Kilińskiego, czyli od skweru im Jana Pawła II. W centralnym miejscu skweru znajduje się pomnik papieża Jana Pawła II wystawiony na pamiątkę wizyty Ojca Świętego w Siedlcach w 1999 roku. Dalej kierujemy się na południe, wzdłuż ulicy Kilińskiego. Po obu stronach ulicy możemy podziwiać zabytkowe kamienice. U zbiegu ulic Kilińskiego i Sienkiewicza zajduje się rondo, a w jego centrum zabytkowy Kościół Garnizonowy. Nastepnie kierując sie dalej na południe wzdłuż ulicy Kilińskiego docieramy do ulicy 3go Maja. Kierując się na zachód wzdłuż ulicy 3go Maja tuż przy rondzie mijamy szereg zabytkowych kamienic. Zbliżając się do ulicy Armii Krajowej mijamy gmach Uniwesytetu Podlaskiego (zwanego dawniej Akademią Podlaską). W mijanym budynku mieścił się wcześniej Rektorat uczelni. Dalej udajemy się na północ wzdłuż ulicy Armii Krajowej, po czym skręcamy w prawo w ulicę Sienkiewicza. Przy ulicy tej, podobnie jak przy ulicy Kilińskiego, znajduje się mnóstwo zabytkowych kamieniczek. Podziwiając urokliwą uliczkę docieramy spowrotem do Kościoła Garnizonowego. Dalej udajmy się wzdłuż ulicy Kilińskiego na północ aż do głównej ulicy Siedlec - ul. Piłsudskiego. Kierując się na wschód dotrzemy do budynku w którym mieści się obecnie Biblioteka Miejska, a tuż za nią Ratusz Miejski zwany potocznie Jackiem. W budynku ratuszowym znajduje się obecnie Muzeum. Po minięciu Ratusza przed naszymi oczami staje najstarszy kościół w Siedlcach - kościól św. Stanisława. Tuż obok kościoła znajduje się również zabytkowa Dzwonnica. Po drugiej stronie ulicy Piłsudskiego, dokładnie na przeciw kościoła znajduje się zabytkowy budynek poczty. Mijając pocztę skręćmy w ulicę Kościuszki aby dotrzeć do Parku Miejskiego. Już z oddali możemy zauważyć przepiękny kompleks pałacowy w którym niegdyś mieszkała Aleksandra Ogińska, natomiast bywali tu również Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz czy nawet król Stanisław August Poniatowski. W pałacu obecnie znajduje się Rektorat Uniwersytetu Podlaskiego. Po obejrzeniu pałacu skierujmy się wgłąb parku, aby przespacerować się wokół stawu z fontanna, wzdłuż alejek podziwiając pięknie zadbane grządki kwiatków. Po wschodniej stronie parku - w tak zwanym starym parku - znajduje się Amfiteatr, w którym odbywają się imprezy kulturalne. Po wyjściu z parku udajmy się wzdłuż ulicy Konarskiego w kierunku ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego. Idąc tą ulicą po prawej stronie miniemy zabytkowy budynek w którym niegdyś znajdował się miejski teatr, poźniej szkoła muzyczna, natomiast obecnie Urząd Stanu cywilnego. Z ulicy Świrskiego skręćmy w ulicę Pustą przy której możemy wstąpić na obiad do restauracji Janusz. Następnie pełni sił możemy ruszyć wzdłuż ulicy Asłanowicza w kierunku zachodnim. Spoglądając za siebie możemy zobaczyć główną bramę wjazdową do Pałacu Ogińskich. Natomiast na samym szczycie ulicy znajduje się kolumna Toskańska, która niegdyś miała na celu wskazywać orszakowi króla drogę do pałacu. Dalej przejdźmy ulicą Armii Krajowej do ulicy Katedralnej, by tu zwiedzić przepiękną neogotycką Katedrę. Na przeciwko Katedry znajduje się budynek, w którym mieści sie rozgłośnia radiowa - Katolickie Radio Podlasie, oraz Muzeum Diecezjalne. Następnie idąc wzdłuż ulicy Świrskiego skręćmy w ulicę Elizy Orzeszkowej. Na rogu znajduje się świeżo odnowiony budynek Centrum Kultury i Sztuki. W tym miejscu odbywają się koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, konkursy, przedstawienia, spotkania literackie i poetyckie, wystawy, seanse filmowe oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych. W Centrum znajduje się również kawiarnia, w której można spotkać się z przyjaciółmi. Idąc dalej wzdłuż ulicy Orzeszkowej po lewej stronie mijamy bardzo sympatyczny lokal - Pub Mylna. Panuje w nim niepowtarzalny klimat i świetnie nadaje się na wieczorny wypad z przyjaciółmi. Następnie udajmy się w kierunku południowym do ulicy Piłsudskiego, aby dotrzeć na Skwer Niepodległości. Tu znajduje się pomnik ku czci Marszałka Józefa Piłsudkiego. Nastpępnie ze Skweru Niepodległości udajmy się z powrotem na Skwer Jana Pawła II, aby tutaj odpoczywając na ławeczce zakończyć nasz spacer posilając się najlepszą zapiekanką w mieście.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer po Augustowie Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,48 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 133 m

Suma zejść: 147 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Meg

Rozpoczynamy w porcie żaglówek Ośrodka Żeglarskiego Szekla. Ulicą Nadrzeczną udajemy się do Centrum. Po drodze na Rynek mijamy m.in. sławną restaurację Albatros, gdzie odbywają się dancingi. Zwiedzamy Centrum miasta, obowiązkowo zatrzymując się w jednej z cukierni na osławionych Jagodziankach. Następnie wracamy ulicą Mostową, przechodząc rzekę Netta kierujemy się ku plaży miejskiej, a właściwie jednej z kilku plaż nad Jeziorem Necko. Znajdziemy tam liczne atrakcje, np. Amfiteatr oraz wyciąg nart wodnych.

Nawiguj

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Poznaj tajemnice podlaskiej natury

Polska „kraina tajemnic”, czyli woj. podlaskie – jakże nie zakochać się w tym regionie? Gęste lasy, rzeki wijące się niczym wstążki, torfowiska i kładki prowadzące przez ich zakamarki to tylko kilka powodów, dla których woj. podlaskie od lat uwielbiane jest przez turystów. Skarby słynnej Puszczy Białowieskiej, połączone z resztą terenów dzięki powstałym tam szlakom turystycznym, oczarują was od pierwszego wejrzenia. Za cel waszej wędrówki z kijkami możecie również obrać oszałamiające ścieżki Puszczy Knyszyńskiej (m.in. rezerwat Krzemianka, zalew Wyżary) lub urokliwe uliczki Białegostoku, Tykocina lub Supraśla. Sprawdź najciekawsze atrakcje.