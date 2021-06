Nocne bieganie ulicami miasta. Na trasie 8. PKO Nocny Półmaraton Białystok ponad dwa tysiące biegaczy. Utrudnienia do niedzieli

Nie udało się w maju 2020 roku, nie udało się w listopadzie, ale do trzech razy sztuka - mówił Grzegorz Kuczyński, prezes fundacji Białystok Biega tuż przed początkiem tegorocznego półmaratonu.

Do Białegostoku przyjechały z Mławy Monika Kucka i Anna Sokołowska. Start miały zaplanowany na godzinę 20.30.

- Pomysł nocnego biegania, przy takiej temperaturze jak dzisiaj, to strzał w dziesiątkę - mówiły zgodnie. - Liczymy, że pokonamy trasę w godzinę i 50 minut.

Do Białegostoku przyjechał z Lublina 69-letni Władysław. Też ma wystartować o godz. 20.30

- To mój czwarty bieg w Białymstoku - mówił krzepki senior. - Tydzień temu w Lublinie przebiegłem półmaraton w godzinę i 41 minut. W mojej grupie wiekowej zająłem pierwsze miejsce

Ostatnia grupa miał wystartować z al. Piłsudskiego (za rondem Lussy) w stronę Sienkiewicza ok. godz. 22. Po raz pierwszy w historii białostocki półmaraton przebiega nocą. Ma to związek z przesunięciem imprezy o miesiąc w związku z pandemią. Organizatorzy chcieli, żeby obecna pogoda i temperatura nie utrudniały uczestnikom biegu. Dlatego też półmaraton startuje w sobotę o godz. 20. To pierwsza tego typu impreza sportowa zorganizowana po zluzowaniu obostrzeń związanych z koronawirusem.