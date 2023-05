Noc Muzeów 2023 w Białymstoku. Muzeum Motoryzacji i Techniki na Węglowej zaprezentowało dawne auta i motocykle

Noc Muzeów to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń kulturalnych w Polsce. To doskonała okazja do poznania tajemnic historii, kultury i sztuki oraz do spędzenia niezapomnianej nocy w gronie znajomych lub rodziny. W tegorocznej edycji Nocy Muzeów wzięło udział wiele instytucji kulturalnych z całego kraju. W samym Białymstoku było ich aż 30! W Nocy Muzeów uczestniczyły zarówno placówki miejskie, jak i podległe samorządowi województwa. Więcej o tegorocznej Nocy Muzeów przeczytacie w artykule: