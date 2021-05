Niezwykły świat matematyki. Politechnika Białostocka chce popularyzować królową nauk wśród dzieci i młodzieży

Białostoccy matematycy z Politechniki Białostockiej przygotowali aż pięć ogólnopolskich konkursów propagujących matematykę w dwóch kategoriach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Są to konkursy:

Teraz, z racji pandemii COVID-19 przenieśli swoją działalność przede wszystkim do Internetu. Dzięki temu mogą wyjść z promowaniem matematyki do uczniów w całej Polsce.

Jak przyznaje, wiele osób odczuwa strach przed matematyką, niechęć do niej.

- Pozwala to osobom nie będącym matematykami dostrzec ją i jej piękno w otaczającym świecie – przekonuje dr inż. Rajmund Stasiewicz z działającego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM”.

„SIGNUM” od lat popularyzuje królową nauk w szkołach średnich i podstawowych. Matematycy chcą zachęcać do przełamywania obaw przed poznaniem matematyki już najmłodszych. Od lat wielką popularnością cieszą się m.in. konkursy plastyczne.

matematyczno-humanistyczny „Z matematyką do rymu”,

matematyczno-fotograficzny „Matematyka w obiektywie”,

matematyczno-plastyczny „Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne”,

matematyczno-plastyczny „Matematyka jak malowanie”,

łamigłówkowy „Internetowa Liga Łamigłówkowa”.

Dzięki wykładom i warsztatom online poprzez współpracę ze szkołami i nauczycielami chce wyrównywać szanse edukacyjne w dowolnym rejonie Polski. Dlatego projekt „Matematyka wokół nas” dofinansowała Fundacja mBanku. Na uczniów czekają warsztaty i kółka logicznego myślenia oraz wykłady popularyzujące matematykę.

Zajęcia są kierowane do dzieci klas 5-7 ze szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich.

- Nie jest to przygotowanie do olimpiad, konkursów matematycznych – wyjaśnia dr inż. Rajmund Stasiewicz. - Zajęcia mają na celu pobudzenie dzieci do logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie lub układanie zagadek, łamigłówek, rebusów i gry.