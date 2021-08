Niespełnione inwestycje w Białymstoku. Tak mógł wyglądać Białystok. Te inwestycje nigdy nie powstały [ZDJĘCIA]

NOWE Te rośliny możesz sadzić i siać w sierpniu. Jakie kwiaty i warzywa będą rosły i kwitły aż do jesieni? [13.08.2021]

Nasturcje uschły, surfinie też są w gorszej kondycji, kolejne rośliny zjadły szkodniki. Przydałyby się nowe nasadzenia, bo do zimy daleko. Co posadzić w sierpniu? W donicach lub gruncie zdążą wyrosnąć nam niektóre warzywa, a oko nacieszą odpowiednie kwiaty. I to do samych przymrozków.