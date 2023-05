Nie żyje płk Józef Kulikowski. Założyciel Rubieży spoczął na cmentarzu miejskim w Białymstoku

W poniedziałek, po mszy w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, został pochowany na białostockim cmentarzu miejskim.

Józef Kulikowski pochodził z Kalet, niewielkiej wsi leżącej w Puszczy Augustowskiej na pograniczu Polski i Litwy. Mieszkańcom województwa znany był doskonale ze swojego wielkiego serca, działalności charytatywnej i dbania o polskość oraz zachowanie tradycji i tożsamości narodowej. Działał zarówno w kraju, jak i za wschodnimi granicami Polski: w Białorusi, Ukrainie i Litwie. Niósł pomoc Polakom na Białorusi, Ukrainie i Litwie i dbaniu o zachowanie polskości na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Do powstających tam Domów Polskich i szkół „Rubież” wysyłała transporty podręczników do języka polskiego, literaturę do bibliotek oraz sprzęt dydaktyczny, sprzęt sportowy do sal gimnastycznych, a nawet wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego , ale pomagała też mieszkańcom.

To dzięki inicjatywie płk. Kulikowskiego Rubież wspierała też podlaskie szpitale, organizując dla nich transporty sprzętu medycznego z Niemiec.