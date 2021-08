Nie żyje Karolina Kaczorowska. Żona ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie miała 90 lat

Karolina Kaczorowska (z domu Mariampolska) urodziła się 26 września 1930 w Stanisławowie. W czasie okupacji sowieckiej została wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Jej ojciec przebywał w łagrze, a po amnestii wstąpił do Wojska Polskiego. Po opuszczeniu Związku Radzieckiego i ewakuacji do Iranu Karolina Kaczorowska przebywała w osadzie Koja w Ugandzie, gdzie uczęszczała do prowadzonej tam polskiej szkoły.