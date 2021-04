Nie musisz czekać do Oscarów. Już dziś możesz obejrzeć nominowane filmy. Sprawdź, gdzie i w jaki sposób

93. gala wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 25 kwietnia. Ze względu na pandemię COVID-19 zmieniono sposób przebiegu ceremonii. Nagrody zostaną przyznane na stacji kolejowej Union Station w Los Angeles, zaś część artystyczna transmitowana będzie na żywo z Dolby Theatre. W oficjalnym komunikacie producenci ceremonii (Steven Soderbergh, Jesse Collins i Stacey Sher) deklarują zachowanie reżimu sanitarnego i przeprowadzenie dużej ilości testów na koronawirusa.

Filmy, które otrzymały nominacje można już obejrzeć w Polsce. Przejrzeliśmy ofertę ponad 10 serwisów streamingowych i wypożyczalni wideo. Niektóre pozycje można obejrzeć za darmo. To krótkometrażowe "Colette" i "A Concerto Is a Conversation". Za inne trzeba zapłacić, to od kilku do kilkudziesięciu złotych. Większość produkcji dostępna jest też w ofercie abonamentowej serwisów streamingowych.