Nie było próby porwania 9-latka. Chłopiec zmyślił całą historię, bo był zły na matkę. Prokuratura umorzyła śledztwo

Do próby porwania miało dojść około 18 godziny 15 lutego br. na przystanku autobusowym, przed szkołą SP 49 przy ul. Armii Krajowej w Białymstoku. Nieznany sprawca w masce i okularach rzekomo złapał chłopca za rękę i szarpiąc usiłował wciągnąć go do auta. Te próby udaremnił przypadkowy przechodzień, który uderzył napastnika w głowę.

W mediach społecznościowych rozpętała się burza. Matka chłopca zamieściła w internecie apel z prośbą do świadków o kontakt. Nam w bezpośredniej rozmowie wyjaśniła, że w dniu zdarzenia pomyliła miejsca treningu piłki nożnej dziecka i zamiast do SP 43 odprowadziła 9-latka do SP 49. Syn dowiedział się o tym, że nie ma treningu, kiedy kobiety nie było już w szkole i poszła do pobliskiego sklepu.