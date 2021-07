New Pop Festival 2021. Za zaszczepienie się będzie można otrzymać darmowy karnet na festiwal

Po dużym sukcesie pierwszej oraz drugiej edycji, oraz po wyjątkowej wirtualnej odsłownie edycji trzeciej, New Pop Festival wraca di Białegostoku. Tym razem ten dwudniowy festiwal odbędzie się 10-11 lipca 2021 (sobota, niedziela), podobnie jak w ubiegłych latach, na terenie Pałacu Branickich.

New Pop Festival 2020 za nami. Zobacz zdjęcia!

Władze miasta chcą wykorzystać wydarzenie do zachęcenia mieszkańców do szczepień przeciwko covid-19. W niedzielę (4.07) na dziedzińcu Pałacu Branickich, tuż za Bramą Wielką, zostanie ustawiony punk szczepień. Od godziny 10.00 do 16.00 będzie można zaszczepić szczepionkami Johnson & Johnson, Pfizer i Moderna. Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji.