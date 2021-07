Nauczyciel wf-u objeżdża rowerem Polskę wzdłuż granic. Zbiera w ten sposób pieniądze na leczenie chorej sąsiadki. Był też w Białymstoku

Cel wyprawy jest szczytny. Towarzyszy jej zbiórka pieniędzy dla Edyty. To sąsiadka bohatera ekspedycji. Choruje na mukowiscydozę. W ostatnim czasie choroba się nasiliła i wyniszcza organizm, w tym płuca. Ich wydolność obecnie wynosi zaledwie 20 proc. Pojawiła się szansa na poprawę komfortu życia. To lek, który hamuje objawy choroby. Nie jest on refundowany w Polsce, a roczna kuracja to koszt ponad 1,2 mln zł.