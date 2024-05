Nasz Patronat. XXVII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Białostocki Teatr Lalek był wypełniony po brzegi!

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.

Dwudziesty siódmy raz spotykamy się na przeglądzie, jest to dla nas wielkie święto - mówi Wojciech Jocz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203. - Cieszymy się, że przyjeżdżają do nas mieszkańcy DPSów, osoby niepełnosprawne, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z czterech województw. Łącznie będzie występować ponad 30 różnych zespołów artystycznych, ponad 200 osób. To wielkie święto osób z niepełnosprawnościami. Chcemy cieszyć się i podziwiać ich talenty, ale też umożliwić im zaprezentowanie tego wszystkiego, co potrafią. A naprawdę wiele potrafią.