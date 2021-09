Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała leczenie udarów mózgu w województwie podlaskim OPRAC.: wal

Brak skutecznego i spójnego systemu leczenia udaru mózgu, wyjątkowo mała liczba łóżek w stosunku do liczby pacjentów wymagających leczenia. Z kolei konieczność hospitalizacji na oddziałach nieudarowych i tym samym ograniczony dostęp do nowoczesnych metod leczenia i właściwego personelu medycznego to główne powody, które sprawiły, że województwo podlaskie (w latach 2018-2020 do 30 września) miało jeden z najwyższych w Polsce wskaźnik śmiertelności z powodu udaru mózgu. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie regionalnej neurologii.