Najlepsze restauracje w Białymstoku. Te miejsca polecają mieszkańcy. Ranking TOP 15 według portalu TripAdvisor.com [ZDJĘCIA] 01.07.2021

NOWE Większość Polaków chciałaby mieć samochód elektryczny. Gdyby kosztował tyle co zwykły, byłby przedmiotem pierwszego wyboru: 1.07.2021

Ponad 60% Polaków chciałoby mieć samochód elektryczny. Przeciwnego zdania jest blisko 36%. Chęć posiadania deklarują przede wszystkim osoby zarabiające miesięcznie co najmniej 7 tys. zł netto i mieszkańcy największych polskich miast. Najsłabsze zainteresowanie widać wśród rodaków żyjący w najmniejszych miejscowościach. Do tego ankietowani wskazują, że gdyby tego typu auta były w cenach tradycyjnych pojazdów silnikowych, to ponad połowa by je kupiła.