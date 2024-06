Najlepsze memy po meczu Polska - Turcja 2:1. Król Wojciech Pierwszy

Memy z meczu Polska - Turcja

Mecz Polska - Turcja rozpoczął się dla Biało-Czerwonych bardzo dobrze. W 12-tej minucie po dalekim zagraniu Jana Bednarka do Roberta Lewandowskiego piłkę przejął Samet Akaydin. Na swoje nieszczęście główkował prosto pod nogi Karola Świderskiego, który lewą nogą skierował piłkę do bramki. Niestety jego cieszynka zakończyła się kontuzją! Jak to się stało? Po wyskoku w górę, źle wylądował. Musiał opuścić murawę.

Pierwsza połowa należała do reprezentacji Polski. Wszystkie zmieniło się w drugiej, podczas której to Turcy częściej atakowali i tylko dzięki doświadczeniu Wojciecha Szczęsnego mogliśmy cieszyć się z prowadzenia. Niestety w 77. minucie Sebastian Szymański stracił piłkę i po kilku podaniach reprezentantów Turcji Baris Alper Yilmaz umieścił piłkę w bramce Szczęsnego wyrównując wynik spotkania na 1:1.