Najczęściej kradzione auta w Polsce. Zanim kupisz zastanów się. Zobacz jakie samochody złodzieje kradną najczęściej? (zdjęcia)

Dane o kradzieżach samochodów w poszczególnych województwach wskazują na swoiste specjalizacje tamtejszych złodziei. I tak np. w Podlaskiem szczególnym wzięciem wśród złodziei cieszą się auta pewnej japońskiej marki, ale nie jest to Toyota. Szczegóły prezentujemy w naszej galerii:

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w 2020 roku w Polsce z powodu kradzieży zostało wyrejestrowanych 6 910 pojazdów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony. To o jeden procent mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie to zaledwie 0,03 proc. wszystkich samochodów w Polsce, których jest około 21 mln. Tendencja spadkowa trwa już od trzech lat, np. w 2019 r. skradziono 6 978 samochodów, a w 2018 roku - 6 844 aut.