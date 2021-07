Najbrzydsze budynki w Polsce. To KOSZMAR architekta. Zobacz zdjęcia!

Najbrzydsze budynki to często tylko najbardziej znamienne przykłady tego, co każdego dnia mijamy w swoich miastach. Często nawet przestajemy zwracać uwagę na to, że część budynków wygląda po prostu źle i ani w nich samych nic nie pasuje do niczego, ani też nie pasują one do swojego otoczenia.

O głównych grzechach architektonicznych, z którymi mamy obecnie do czynienia, można by mówić sporo. Wytyka je w swoich książkach Filip Springer, a każdego roku najgorsze przykłady są nagradzane Makabryłą - antynagrodą portalu bryla.pl dla obiektów, które zostały źle zaprojektowane: nie pasują do otoczenia, nie są funkcjonalne lub brak im właściwych proporcji. Ta nagroda jest przyznawana już o 2007 roku, a do tej pory jej niechlubnymi laureatami były m.in.: