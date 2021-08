Nadal można składać wnioski o postojowe. Również właściciele sklepików szkolnych mogą o nie wystąpić

W ramach świadczenia postojowego ZUS wypłacił ponad 6,4 mld zł. Z tego na konto przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne trafiło około 1,6 mln zł. W województwie podlaskim jest to odpowiednio 156 mln zł i 46 tys. zł.

- Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne, mogą otrzymać świadczenie postojowe tyle razy, w ilu miesiącach zanotowali spadek przychodów o co najmniej 40 proc. Maksymalnie ZUS wypłaci świadczenie postojowe pięć razy w wysokości 2080 zł. Należy porównać przychód z działalności w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r. Aby uzyskać postojowe, należy złożyć elektronicznie wniosek RSP-SK – Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dzięki najnowszym zmianom w tarczy antykryzysowej prowadzący sklepiki szkolne mogą liczyć także na zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, świadczący usługi na rzecz muzeów za okres od lipca do września 2020 r.