Na wokandę wróciła sprawa białostockiego policjanta oskarżonego o przekroczenie uprawnień i postrzelenie poszukiwanego w czasie ucieczki

Jeden z policjantów polecił kierowcy, by opuścił swój pojazd i wsiadł do radiowozu. Mówił, że jest problem z jego prawem jazdy. Kierowca odmówił. Wyrwał się funkcjonariuszowi. Zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg. Oskarżony dobył broń, oddał strzał ostrzegawczy i dwa kolejne w kierunku uciekiniera. Ostatni był celny. Pocisk trafił mężczyznę w prawy pośladek. Ranny przeszedł operację; miał wieloodłamowe złamanie kości kulszowej oraz częściowe uszkodzenie nerwu kulszowego.

Chodzi o interwencję z 11 listopada 2019 r. Oskarżony funkcjonariusz białostockiej drogówki wraz z partnerem pełnili zmotoryzowany patrol. Na ul. Sopoćki zatrzymali do kontroli kierowcę renault, który przekroczył dozwoloną prędkość. 37-latek był trzeźwy, ale - jak się okazało po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach - poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy więzienia za narkotyki.

Badająca sprawę prokuratura doszła do przekonania, że policjant, który go zranił, działał niezgodnie z przepisami. Oskarżyła go o przekroczenie uprawnień i uszkodzenie ciała 37-latka. W październiku ub. r. sąd uznał zasadność zarzutów. Zgodnie z prawem (Ustawą o policji oraz Ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej) możliwość użycia broni w takich okolicznościach przysługiwała jedynie funkcjonariuszom służby więziennej. Odstąpił jednak od ukarania policjanta (wcześniej ukaranego dyscyplinarnie) i warunkowo umorzył postępowanie wobec niego na okres dwóch lat. Orzekł też nawiązkę w wysokości 3 tys. zł na rzecz postrzelonego mężczyzny, a także świadczenie pieniężne 5 tys. zł na cele społeczne.

Z wyjątkiem prokuratury, orzeczenie to nie zadowoliło pozostałe dwie strony procesu. Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęły apelacje pełnomocnika pokrzywdzonego, który domaga się wyższej rekompensaty, oraz obrońcy - on z kolei wnosi o całkowite oczyszczenie oskarżonego z zarzutów. W swoim odwołaniu porusza kwestie luk w szkoleniach policjantów, zawiłość przepisów, z których interpretacji mieli też przełożeni oskarżonego obecni na miejscu zdarzenia (potem wycofali się ze swoich słów), a także dynamikę sytuacji i działanie w słusznym celu.