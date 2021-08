Na Politechnice Białostockiej powstał lepszy i szybszy sposób biologicznego oczyszczania ścieków. To reaktor biologiczny

Eksperci z Politechniki Białostockiej mają na swoim koncie kolejny sukces. Zespół naukowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku przeprowadził badania nad tlenowym granulowanym osadem czynnym. Na realizację projektu pod nazwą „Analiza wpływu hydrodynamicznych sił ścinających na mechanizm przemian azotu podczas naturalnej granulacji kłaczkowatego osadu czynnego” pozyskał grant z Narodowego Centrum Nauki w wysokości ponad 34 tys. złotych.

- Technologia oczyszczania ścieków z wykorzystaniem tlenowego granulowanego osadu czynnego polega na wykorzystaniu konsorcjum mikroorganizmów do biodegradacji szeroko rozumianych związków węgla, form azotu i fosforu. W porównaniu do metod stosowanych do tej pory tlenowe granule osadu czynnego pozwalają na uzyskanie stabilniejszych i lepszych efektów oczyszczania ścieków – podkreśla dr inż. Piotr Ofman, który kierował pracami zespołu.

Technologia biologicznego oczyszczania ścieków oparta o granulowany osad czynny to innowacyjna metoda. Polega ona na wykorzystaniu i kontrolowaniu warunków, w których biomasa formuje się w postaci granul, a nie kłaczków. Niweluje się w ten sposób problem efektywnego oddzielania zawiesin osadu od oczyszczonej cieczy, który często występuje w przypadku konwencjonalnego – kłaczkowatego osadu czynnego. Granulowana masa osadza się bowiem znacznie szybciej niż biomasa kłaczkowata, co redukuje potrzebę stosowania wielokomorowych reaktorów oraz recyrkulacji.