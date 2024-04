Na nowoczesny sprzęt, nowe świadczenia i rozwój. Do POZ mają trafić wielkie pieniądze

Chodzi o ponad mld zł, jakie Unia Europejska chce przeznaczyć na wsparcie gabinetów i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w całej Polsce.

O dotacje z tej puli będzie mógł się starać każdy gabinet czy przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także nowo powstające przychodnie. Te pieniądze mogą być przeznaczone na inwestycje. Ważne, by poszerzały ofertę świadczeń: profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, opieki domowej i środowiskowej w POZ.

Zrzeszająca lekarzy rodzinnych w całej Polsce Federacja Porozumienie Zielonogórskie zabiegała o te fundusze przez wiele lat. – Zależy nam na poprawie realizacji populacyjnych programów badań́ przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy i piersi u kobiet oraz raka jelita grubego, edukacjį w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz rekrutacjį na badania cytologiczne, mammografię i kolonoskopię na poziomie POZ – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. – Naszym celem jest także poprawa wykrywalności czynników ryzyka chorób sercowo–naczyniowych oraz wczesnego wykrywania i leczenia dyslipidemii, otyłości, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Cieszy nas to, że w ramach opieki koordynowanej dostaliśmy już część narzędzi. Personel medyczny POZ ma teraz większe możliwości diagnostyki oraz konsultacji z innymi specjalistami – kardiologiem, pulmonologiem, endokrynologiem, diabetologiem i nefrologiem.

W dokumentach dla Komisji Europejskiej Porozumienie Zielonogórskie podkreślało także, że konieczne jest stworzenie kompleksowej opieki medycznej nad osobami starszymi i chorymi przewlekle, w miejscu zamieszkania, połączonej z opieką pielęgnacyjną i socjalną̨, wykorzystującą̨ nowoczesne narzędzia telemedyczne.

Jak mówi ekspertka Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Zabielska-Cieciuch, białostocka lekarka, prezes Zarządu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, to pieniądze bardzo POZ-om potrzebne. – Szpitale ze strony Unii Europejskiej i samorządów dostają ogromne dofinansowania na remonty, na zakup sprzętów. POZ natomiast musi to wszystko robić za pieniądze, które dostaje ze sprzedaży usług – podkreśla. I tł tłumaczy: – Już od kilku lat Światowa Organizacja Zdrowia daje wytyczne, że w obliczu kryzysu ekonomicznego państwa powinny inwestować w opiekę podstawową, bo zgodnie z zaleceniami 80 proc. potrzeb pacjentów powinno być realizowanych w POZ, a nie na wyższych szczeblach – bo szpitale są najdroższe.

Jak przekonuje, POZ najmniej kosztują państwo i to w nie powinno się inwestować. – Bo żeby dobrze działać, potrzebujemy wsparcia finansowego - podkreśla.

Na jakich warunkach pieniądze trafią do lekarzy pierwszego kontaktów, na razie jeszcze nie wiadomo. – Kwoty dofinansowania będą uzależnione od liczby pacjentów, od wielkości placówki – mówi Joanna Zabielska-Cieciuch. I wymienia, na co pieniądze będą mogły być przeznaczone. To na przykład zakup aparatów USG, spirometry, holtery. Lekarze rodzinni czekają przede wszystkim na ten sprzęt najdroższy, czyli aparaty usg. – Wydatek okolu 100 tys. zł na aparat USG przy stawce 17 zł miesięcznie za jednego pacjenta naprawdę się dziś nie opłaca – przyznaje Zabielska-Cieciuch. Jednocześnie podkreśla, ze sprzęt na co dzień jest bardzo potrzebna, bo wiele gabinetów dąży do tego, by na miejscu zapewnić pacjentom jak najszerszą diagnostykę. – Nie chcemy zastępować radiologów. Ale od niedawna wykonywanie USG mamy już w zakresie naszej specjalizacji. Bo głowice USG zaczynają nam już powoli zastępować stetoskopy. To zupełnie inna jakość usług.

Lekarze POZ chcą przede wszystkim wykonywać USG brzucha, które pozwala szybko ocenić, czy problemy leżą w nerkach , rozwikłać problem kamicy żółciowej. Sprzęt ma tez służyć do diagnozowania zakrzepicy oraz badania zmian w tarczycy, ale i płuc u dzieci. – Za pomocą głowicy przyłożonej w okolicy międzyżebrowej można stwierdzić zmiany zapalne, których nie słychać na słuchawce i nie widać w rentgenie.