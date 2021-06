Na balu maturalnym absolwenci II LO zachwycili polonezem. Zobacz niezwykłą choreografię (wideo, zdjęcia)

Impreza wyglądała jak te, organizowane w niepandemicznych czasach na symboliczne sto dni przed maturą. Były krótkie przemówienia, podziękowania i oczywiście tradycyjne tańczenie poloneza. Chociaż ten w II LO do tradycyjnych nie należy

Niezwykłą choreografię do utworu z serialu "Czasu honoru" autorstwa Bartosza Chajdeckiego, ułożyła nauczycielka Dorota Bondar. Do stworzenia jej zainspirowało ją zeszłoroczne 100-lecie istnienia szkoły.

Przygotowania do poloneza rozpoczęły się już we wrześniu. Potem, przez koronawirusa, trzeba było je przerwać. Za to już po maturze, kiedy rząd poluzował obostrzenia, tanieć ćwiczony był w szkole codziennie.

Efekty były widoczne na parkiecie. Młodzież zachwyciła zebranych swoich rówieśników i nauczycieli wszystkim: pięknymi kreacjami, skomplikowanymi figurami tanecznymi i doskonałym poczuciem rytmu.