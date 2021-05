MMA Cup 15. Gala w Białymstoku odbędzie się 5 czerwca. Zaplanowano około 10 walk

- Dlatego doceniając jego całą dotychczasową karierę, robimy dla niego walkę o pas. A uważam, że taki zawodnik jak Michał Gutowski – który dla mnie jest swego rodzaju legendą MMA w Polsce i już walczył w Białymstoku na PLMMA 23, gdzie wygrał z Marcinem Wójcikiem – będzie dla niego świetnym rywalem. Michał ma teraz ponad 20 walk zawodowych i ja się cieszę, bo to będzie ciekawe doświadczenie dla kogoś takiego jak Kalenik, a sama stawka z pasem w tle jest więc uzasadniona - mówi Gorczak.

W innej ciekawej walce zobaczymy kolejnego zawodnika z Podlasia - Bartosza Zaczeniuka, który zadebiutuje w zawodowym MMA. Jego rywalem będzie Jacek Grela.

- Bartek w amatorstwie zdobył wszystko co miał zdobyć. Zaczynając od medali w Polsce, po brązowy medal w Bahrajnie na Mistrzostwach Świata IFMMA. Dlatego chcieliśmy jego debiut zawodowy zrobić już w tamtym roku. Nie udało się, bo nikt wtedy nie chciał się z Bartkiem bić. Wiem, że Bartek ma bardzo duży potencjał i wiedzą o tym e inni ludzie, którzy są w tej branży. Ja nie ukrywam, że działam tu na polecenia naszego Prezesa z USA, ponieważ Bartek ma docelowo wygrać 2 walki zawodowe, co będzie dla niego przepustką by podpisać kontrakt z amerykańską Ring of Combat. Oni patrzyli na „Wikinga” Biegańskiego, Czyżewskiego i na Zaczeniuka, i właśnie Bartosz ich interesuje. Jeżeli uda mu się wygrać na Armia Fight Night w maju, a później u nas, to ma otwartą drogę do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie mógł trenować a później walczyć. Tamtejsze Ring of Combat i Extreme Cage mają bezpośrednie wejście do Bellatora, jeżeli ktoś reprezentuje duży potencjał to oni pomogą mu się tam dostać - wyjaśnia Gorczak.