Młyńskie koło wróciło do centrum Białegostoku. Zobacz, ile kosztuje diabelski młyn w 2023 roku. Można zobaczyć miasto z lotu ptaka

Znów można zobaczyć Białystok z lotu ptaka. Tym razem jednak do stojącego na Rynku Kościuszki młyńskiego koła nie ustawiają się ogromne kolejki. Sprawdziliśmy cenę, jaka obowiązuje w 2023 roku. Przejażdżka karuzelą to wydatek od 20 do 25 zł.