Młodość i nowoczesna technologia - szansa dla województwa podlaskiego. Rozmowa z Arturem Kosickim, marszałkiem województwa podlaskiego.

Województwo podlaskie ma wiele potencjałów społecznych i gospodarczych. Jesteśmy jednak niejednokrotnie postrzegani jako region peryferyjny o niewielkim potencjale rozwojowym. Które sektory Samorząd Województwa Podlaskiego zamierza szczególnie wspierać, by zwiększyć konkurencyjność województwa podlaskiego i regionu?

Województwo podlaskie to wyjątkowy i ambitny region, a jego największym potencjałem są jego mieszkańcy. Dlatego też stawiamy również ambitne cele. Naszym priorytetem jest zwiększanie konkurencyjności gospodarczej regionu. Wierze, że to z kolei przełoży się na wysoką jakość życia. Efekt? Nasi mieszkańcy będą lepiej zarabiać, jeździć po szerokich drogach, korzystać z dobrze doskonale wyposażonych szpitali, dostosowanych do rynku pracy szkół, jednostek kultury z bogatym repertuarem. Świetnie rozwinięta gospodarka zapewni bowiem wysoki komfort życia. Mamy jeszcze jedną przewagę, która zamierzamy wykorzystać. Piękne, nieskażone bogactwo naturalne. Pandemia pokazała, że ludzie w dużych miastach tęsknią za naturą. W Podlaskiem mogą być jednocześnie blisko niej i korzystać z najwyższych technologii, sieci internetowych. Mamy przyrodę, zasoby naturalne, które czynią nasz region wyjątkowym nie tylko w kraju, ale i na świecie.