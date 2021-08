Mlekovita i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka mają program edukacyjny dla dostawców mleka

– Rozwój Mlekovity jest rozwojem całego krajowego rolnictwa. W naszych 22 zakładach produkcyjnych codziennie przetwarzamy w osiem milionów litrów najlepszego mleka, dostarczanego przez 15 000 polskich rolników. Łącznie w 2020 roku skupiliśmy ponad 2,3 mld litrów mleka. Zdecydowaliśmy się więc połączyć siły z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka i wspólnie prowadzimy cykl edukacyjny skierowany właśnie do producentów mleka. Wszystko po to, by pomóc im w rozwoju ich gospodarstw, a co za tym idzie poprawiać stan rodzimego rolnictwa i całej polskiej gospodarki – mówi prezes zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Dzięki współpracy wysokomazowieckiego potentata z PFHBiPM rolnicy zyskają możliwość korzystania z wiedzy ekspertów i doświadczonych praktyków.