Mityng gwiazd na Rynku Kościuszki już w piątek. Białystok odwiedzą topowi lekkoatleci

- Z lekkoatletyką trzeba wychodzić do ludzi. Kiedy 4 lata temu pan prezydent zaproponował, aby w Białymstoku odbył się mityng, to naturalną koleją rzeczy było dla mnie to żeby go zrobić na stadionie. Bardzo mocno się wtedy zdziwiłem, kiedy pan prezydent powiedział, że miał na myśli Rynek Kościuszki. Po 3 edycjach wiemy, że to był bardzo dobry pomysł. Bardzo wielu lekkoatletów chce wracać do Białegostoku. Michał Haratyk zrezygnował z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych na mityng Diamentowej Ligi w Eugune, po to, aby wystartować tutaj. To jest dowód na to, że jeśli wychodzi się z lekkoatletyką do ludzi, to jest to niesamowita frajda dla zawodników - mówi Marcin Rosengarten, organizator Mityngu Gwiazd. - Porównując ubiegłoroczne listy startowe z tegoroczną, mogę z czystym sercem stwierdzić, że w tym roku jest ona najlepsza. Wystąpi tu 14 medalistów mistrzostw świata, Europy lub Igrzysk Olimpijskich w 5 pięciu konkurencjach lekkoatletycznych.