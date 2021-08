Ministrowie Cieszyński i Andruszkiewicz zapowiedzieli wprowadzenie pełnej cyfryzacji urzędów. Oprogramowanie powstało w Białymstoku

Tematem przewodnim spotkania była cyfryzacja usług dla obywatela i administracji. To w Białymstoku powstał system EZD PUW. W podlaskim oddziale NASK realizowane są kluczowe projekty administracji rządowej, jak i całej polskiej administracji. Jest to miejsce, gdzie tworzy się systemy teleinformatyczne dla całego państwa.

- Chcemy, żeby to oprogramowanie, które dzisiaj w tej pierwszej wersji powstało w pełni w Białymstoku było dostępne wszędzie tam, gdzie urząd będzie chciał stać się elementem cyfrowej Polski. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu będzie sprawnie działało to, co jest dla nas najważniejsze, czyli szybka i transparentna obsługa obywatela. To jest wielkie wyzwanie organizacyjne, bo mówimy o kilkudziesięciu tysiącach jednostek w skali całego kraju. Jestem dumny, że ten ośrodek w Białymstoku będzie w zakresie tego obiegu dokumentów sercem cyfrowej Polski - dodał Janusz Cieszyński.