Minister Nauki Dariusz Wieczorek spotkał się z rektorami i studentami podlaskich uczelni

Polityk zaznaczał także, jak ważna jest międzyuczelniana współpraca.

- Namawiamy do tego, żeby uczelnie ze sobą współpracowały i wykorzystywały swoją bezę i wzajemnie korzystały ze swojego potencjału. Nie ma sensu, by każda uczelnia budowała sobie to samo, jeżeli można wykorzystać ten potencjał przez inną uczelnię. Trzeba sobie w tym zakresie pomagać - mówił Dariusz Wieczorek.