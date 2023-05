Milion złotych od rządu na cyfrowe Podlaskie. Na szkolenia i więcej cyberbezpieczeństwa

Sprawnie, szybko i bezpiecznie

– Otrzymywaliśmy wiele sygnałów od zarządów województw, że taki program przydałby się również w skali regionu. Rozmawiałem na ten temat także z marszałkiem Arturem Kosickim, który bardzo dba o rozwój województwa podlaskiego. I mówił o potrzebie dodatkowego wsparcia na sprzęt czy przeszkolenie pracowników urzędu, a także na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa – przypomniał wiceminister. – A chodziło o to, by mieszkańcy, którzy korzystają z usług tego urzędu i jednostek mu podległych, mogli to robić sprawnie, szybko i bezpiecznie.

Rząd zareagował błyskawicznie

Marszałek zauważył, że do tej pory to powiaty i gminy otrzymały pomoc na cyfryzację. – Ostatnio spotkaliśmy się tutaj, aby przekazać dotacje na e-usługi, ale właśnie w gminach i powiatach. Bardzo rzadko to urząd marszałkowski jest beneficjentem, dlatego bardzo się cieszę, że będziemy mogli nasz urząd przygotować do cyfrowej obsługi klienta – powiedział.