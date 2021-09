Mieszkanka wieżowca przy ulicy Legionowej 15 walczy o przycięcie drzew. Spółdzielnia nie zgadza się i powołuje na ankietę wśród mieszkańców

- Mimo tego, że jest lato, to muszę mieć zapalone światło w salonie do południa. Jest tak ciemno - mówi mieszkanka bloku przy ulicy Legionowej 15. - Od kilku lat staram się wywalczyć wycięcie niektórych drzew lub ich przycięcie. Ciągle wysyłam pisma. Spółdzielnia mi konsekwentnie odmawia. Przeprowadzali jakąś ankietę na temat tego, czy mieszkańcy chcą wycięcia drzew, ale mało osób wzięło w niej udział. Kogo z wyższych pięter wieżowca one obchodzą? Nawet nie sięgają im do okien.