Miejski rzecznik praw ucznia został powołany. Problemami białostockich uczniów będzie zajmował się Mariusz Tarasiuk

Z inicjatywą powołania miejskiego rzecznika praw ucznia wystąpiła Młodzieżowa Rada Miasta. Młodzi radni chcieli wyznaczenia niezależnego, miejskiego rzecznika praw ucznia, który mógłby przyjmować skargi i interweniować w przypadku, gdy prawa uczniów są naruszane. Młodzieżowa rada przeprowadziła ankietę, w której udział wzięło ponad 600 uczniów i 92 proc. z nich poparło wniosek utworzenia takiego stanowiska. Z interpelacją w tej sprawie wystąpiła radna Joanna Misiuk.

- Nowa funkcja, wynikająca z potrzeb uczniów. Po analizach związanych z możliwościami, z osobą, która mogłaby pełnić taką funkcję wskazujemy wspólnie z radnymi pana Mariusza Tarasiuka. Każda społeczność chce mieć te swoje prawa przestrzegane, bo co z tego, że one będą na papierze, trzeba ich jeszcze przestrzegać. Jeżeli zderza się szkoła, dyrektor, a nawet i pojedynczy nauczyciel z uczniem, to on stoi na straconej pozycji. Natomiast jeżeli to osoba z urzędu będzie reprezentowała tego ucznia, to jego pozycja jest zupełnie inna. Dlatego też zgodziłem się na tę inicjatywę i od jutra pan Mariusz Tarasiuk będzie pełnił tę funkcję -skomentował Tadeusz Truskolaski.