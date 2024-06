Miejsce wytchnienia dla pacjentek onkologicznych. Wolontariusze zagospodarowali patio w USK

Chodzi o patio w Uniwersyteckim Centrum Onkologii. Dotąd było zapomniane. Wystarczyło jednak kilkanaście godzin, by zmieniło się nie do poznania. Do akcji włączyli się ludzie dobrej woli, w tym kilkunastu wolontariuszy na co dzień pracujących w koncernie farmaceutycznym GSK. Za pomocą myjki ciśnieniowej oczyścili chodniki i ściany. Na rabatach pojawiła się kora, a na ścieżkach kamienie. Wolontariusze posadzili też drzewka, krzewy i kwiaty. Roślinność to efekt wsparcia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które przekazało 2 tys. zł, ale też pacjentek, które przyniosły kwiaty z własnych ogródków. Trzy drewniane ławki podarował z kolei prof. Paweł Knapp, szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w USK w Białymstoku.