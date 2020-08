Miejsca w Białymstoku, o których nie miałeś pojęcia że są... Bo ich nie ma! Zobacz najlepsze fotomontaże Białegostoku [ZDJĘCIA]

Nie żyje znany aktor. Miał 43 lata

Smutne wiadomości docierają do nas z Los Angeles. Nie żyje aktor Chadwick Boseman. Gwiazda takich filmów jak "Czarna Pantera", "42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy" i "Get on Up". Zmarł po długoletniej walce z nowotworem. Miał 43 lata.