Michałowo. Marek Nazarko podejrzany o nielegalny zakup gminnej działki w 2006 roku. Był wtedy wójtem Michałowa

Wiadomo natomiast, że śledczy z białostockiej okręgówki ustalili, że prawo pierwokupu owej nieruchomości miała gmina Michałowo. Jednak na polecenie wójta, podległa mu urzędniczka miała przygotować dokument, w którym gmina rezygnowała z prawa pierwokupu. To pozwoliło Markowi Nazarce na prywatny zakup gminnej działki. Pomimo tego, że zdaniem prowadzących sprawę, obecny burmistrz Michałowa powinien był wyłączyć się z tej sprawy.

Poproszony o komentarz do sprawy burmistrz Michałowa stwierdził, że sprawa, w której osiem miesięcy temu przedstawiono mu zarzuty jest prowadzona od 2018 roku. Dotyczy przekroczenia uprawnień przez wójta Michałowa z 2006 roku, czyli sprzed 15 lat. Zapewnia, że składając oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości, jako wójt, nie naruszył prawa. Oświadczenie zostało wydane w oparciu o opinie praktyków prawa, obowiązujące przepisy i orzeczenia sądowe.

Podkreśla, że jako Marek Nazarko wyłączył się z tej sprawy. Nie było natomiast podstaw do wyłączenia się organu, jakim jest wójt Michałowa. W dodatku radni uznali, że gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu. Generalnie zaś prawo pierwokupu to czynność prawa cywilnego, a nie administracyjnego.

- Toczące się postępowanie przygotowawcze nie dotyczy personalnie mojej osoby, a organu gminy, jakim jest wójt. Zarzuty jakie mi postawiono są subiektywną, nieuzasadnioną, oceną prokuratora prowadzącego sprawę. O słuszności mego postępowania świadczy nie tylko moja ocena, ale szczególnie ocena autorytetów prawa (radców prawnych, notariusza czuwającego nad prawidłowością aktów prawych) i wielu organów kontrolnych. Po ośmiu miesiącach od postawienia zarzutów w tak prostej sprawie, powinna ona trafić do sądu, a nie do mediów - podkreśla Marek Nazarko.

Jak sugerują źródła nieoficjalne, nagłe przyspieszenie (i upublicznienie) sprawy burmistrza Nazarki można wiązać z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Michałowie. Zaplanowano je na 30 maja, a są konieczne ponieważ w zeszłym roku rada Michałowa wygasiła mandat radnemu PiS (przeciwnik burmistrza - red.), zaś wojewoda - radnej popierającej burmistrza. W obydwu przypadkach chodziło o naruszenie ustawy o samorządzie gminnym, a dokładnie o prowadzenie działalności na własny rachunek z wykorzystaniem mienia gminy. Tyle że według wojewody radny PiS mógł to robić, a radna burmistrza nie (jej sprawa trafiła do sądu).