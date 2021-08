Michałowo. Burmistrz Marek Nazarko z kolejnym zarzutem białostockiej prokuratury okręgowej

Chodzi o naruszenie art. 23 ustawy o udostępnianiu informacji publicznej. Zgodnie z nim ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, może zostać ukarany grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności do roku.

- Nie przyznałem się do tego zarzutu. Informatyk w urzędzie gminy nie opublikował w terminie na Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń majątkowych urzędników i radnych Michałowa bodaj za 2019 rok. To jest czynność czysto techniczna, formalna. Przypominałem mu o tym, ale oświadczenia nie trafiły na BIP o czasie. Trochę to rozumiem, bo on jest jedynym informatykiem w urzędzie i ciągle ma bardzo dużo pracy. Ja też mam mnóstwo zajęć, więc nie zwróciłem uwagi na ten brak - tłumaczy burmistrz Michałowa Marek Nazarko.