MEMY. Powrót do szkoły z koronawirusem. Zapłakani uczniowie, szczęśliwi rodzice. Najśmieszniejsze memy na początek roku szkolnego

Memy o powrocie do szkoły. 1 września 2020 roku zbliża się do nas wielkimi krokami. Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, czy uczniowie ponownie zasiądą w szkolnych ławkach. Wszelkie wątpliwości rozwiał premier Mateusz Morawiecki, który potwierdził informację, że dzieci wraz z początkiem września powrócą do stacjonarnego trybu nauki. Co więcej, zapewniono, że szkoły są gotowe i oczekują na swoich uczniów. Rozwiązanie to nie przypadło jednak wszystkim do gustu, czego upływ dają tworząc śmieszne obrazki. Dla rozładowania emocji internauci publikują memy i dzielą się nimi ze swoimi znajomymi. Jak wygląda powrót do szkoły oczami internautów? Sprawdź nasz zbiór memów!

