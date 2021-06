MEMY o ratownikach na Dzień Ratownika WOPR. Zobacz z czym kojarzą się Internautom ratownicy (zdjęcia)

NOWE Grupa ORLEN stawia kolejny krok w stronę zeroemisyjnej energetyki. Obajtek: Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu

PKN ORLEN i Synthos podpisały porozumienie o współpracy dotyczące rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR. To kolejny krok w drodze do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. - W PKN ORLEN kierunek zmian wytycza strategia ORLEN2030, w której mocny akcent postawiliśmy na wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii- przyznał prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek.